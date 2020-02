ΝΒΑ All Star Game 2020: MVP ο Λέοναρντ, το αφιέρωσε στον Κόμπι! (vids)

ΜVP στο All Star Game αναδείχθηκε ο ασταμάτητος Καουάι Λέοναρντ, δηλαδή πήρε στα χέρια του το Kobe Bryant MVP Award (έτσι λέγεται πλέον το βραβείο για χάρη του τεράστιου Κομπι).

Ο Klaw μέτρησε 30 πόντους με 8/14 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα στα 20 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Μετά το MVP των τελικών, πήρε και αυτό του All Star Game.

Αρχοντικός Λέοναρντ που αφιέρωσε το βραβείο στον αδικοχαμένο Κόμπι.

The 1st ever Kobe Bryant MVP award goes to.....Kawhi Le#NBAAllStar pic.twitter.com/iTzIcPieLT

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) February 17, 2020