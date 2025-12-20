Ο Αμρ Ουάρντα παρέμεινε στην ΑΕΛ Novibet και επιστρέφει στην αποστολή για το κυριακάτικο εντός έδρας ματς με τον Ατρόμητο.

Η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται την Κυριακή τον Ατρόμητο με τον Σάββα Παντελίδη να μετράει επιστροφές.

Καταρχάς μετά την ανατροπή και την παραμονή του στην ομάδα, ο Ουάρντα επανέρχεται στην αποστολή, ενώ επιστρέφουν επίσης τόσο ο Γκαράτε όσο και ο Χατζηστραβός.

Εκτός παραμένει ο Κοβάσεβιτς, ενώ τιμωρημένος είναι ο Τσάκλα.

Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Παντελάκης, Ηλιάδης, Μπαγκαλιάνης, Δεληγιαννίδης, Κοσονού, Στάικος, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Ουάρντα, Σαγάλ, Τούπτα, Γκαράτε, Μούργος και Πασάς.