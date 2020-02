Εγραψε ιστορία ο ΛεΜπρόν, πρώτος σε συμμετοχές σαν βασικός! (pic)

Ιστορία έγραψε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Βασιλιάς έφτασε τις 16 συμμετοχές σαν βασικός στο All Star Game και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Ασταμάτητος ο ΛεΜπρόν, πάντα στην αφρόκρεμα.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the ALL-TIME LEADER in #NBAAllStar Game Starts with 16! pic.twitter.com/WdfiMlVJCl

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 2nd on the all-time #NBAAllStar Game Appearances list with 16! pic.twitter.com/NcTWVWJiUc

NBA (@NBA) February 17, 2020