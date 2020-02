NBA All Star Game: «Ο διαγωνισμός καρφωμάτων έπρεπε να λήξει ισόπαλος» (pic)

Η δημοσιογράφος του ESPN Ραμόνα Σέλμπουρν μίλησε με τον ράπερ «Common», ένας εκ των κριτών του διαγωνισμού και επικαλούμενη τα λόγια του ανέφερε ότι «Νομίζαμε ότι θα λήξει ισόπαλο. Και λέγαμε, 'είναι ισοπαλία'. Όμως κάποιος δεν το έκανε σωστά. Δεν ξέρω ποιος είναι».

Φυσικά όλο το ΝΒΑ μιλάει για την αδικία του Άαρον Γκόρντον και ότι εκείνος θα έπρεπε να είναι ο νικητής του διαγωνισμού.

Just spoke to dunk contest judge @common who tells @ESPN, “We thought it was going to be tied. We were like, ‘This is a tie’ ...But somebody didn’t do it right. I don’t know who it is.”

— Ramona Shelburne (@ramonashelburne) February 16, 2020