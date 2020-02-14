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Mε τρελό σουτ Άνταμς και απίθανο χορό το TOP 5! (vid)

Mε τρελό σουτ Άνταμς και απίθανο χορό το TOP 5! (vid)

Mε τρελό σουτ Άνταμς και απίθανο χορό το TOP 5! (vid)

Ο Άνταμς το έβαλε από το σπίτι του με το ένα χέρι κόντρα στους Πέλικανς, έκανε το χορευτικό για να πανηγυρίσει και κατέκτησε την κορυφή στο TOP 5.

Eντυπωσιακό είναι το TOP 5 του ΝΒΑ για ακόμη μια φορά, παρόλο που είχε μόνο 2 ματς.

Ο Στίβεν Άνταμς το έσταξε πίσω από το κέντρο με το ένα χέρι, χόρεψε για να πανηγυρίσει και πήρε την κορυφή.

Δείτε τις 5 κορυφαίες φάσεις της βραδιάς

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