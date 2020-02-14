Mε τρελό σουτ Άνταμς και απίθανο χορό το TOP 5! (vid)

Eντυπωσιακό είναι το TOP 5 του ΝΒΑ για ακόμη μια φορά, παρόλο που είχε μόνο 2 ματς.
Ο Στίβεν Άνταμς το έσταξε πίσω από το κέντρο με το ένα χέρι, χόρεψε για να πανηγυρίσει και πήρε την κορυφή.
Δείτε τις 5 κορυφαίες φάσεις της βραδιάς
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΣΙΕΔAΔ 2vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3vs
ΛΑΜΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 67vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 61
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 118vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 141vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 133
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
LIVE
ΤΣΕΛΙΑΜΠΙΝΣΚ 3vs
TORPEDO MIASS 1
FK VAN -vs
ΑΡΑΡAΤ ΓΙΕΡΕΒAΝ 2 -
ΜΑΝΤΟΥΡΑ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΠΕΡΣΕΜΠAΓΙΑ ΣΟΥΡΑΜΠAΓΙΑ -
ΖΟΡΚΙ ΚΡΑΣΝΟΓΚΟΡΣΚ -vs
ΚΟΛΟΜΝΑ -
REDLANDS UNITED -vs
ΤΟΥΒΟΝΓΚ -
UNIREA ALBA IULIA -vs
CETATE DEVA -
SPARTAK NALCHIK -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣΤΑΒΡΟΠΟΛ -
GKS KATOWICE -vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ -
ΟΥΡΑΡΤΟΥ 2 -vs
ΑΛΑΣΧΚΕΡΤ 2 -
ΣΟΥΣΕAΒΑ -vs
BUCOVINA RADAUTI -
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ -vs
MAGDALINOVKA -
ΜΛΑΝΤA ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ -vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ -
ΠΟΝΤΧAΛΕ ΝΟΟΥΒΙ ΤAΡΓΚ -vs
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ -
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ -vs
ΤΑΒΡΙΓΙΑ ΣΙΜΦΕΡΟΠΟΛ -
NEMAN GRODNO II -vs
ΚΟΜΜΟΥΝΑΛΝΙΚ ΣΛΟΝΙΜ -
ΠΕΡΣΙΚ ΚΕΝΤΙΡΙ -vs
ΜΠΑΓΙΑΝΚAΡΑ -
ΣΚAΛΙΤΣΑ -vs
ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ -
ΜΕΝΤΙΜΟΥΡΓΚΕ ΚAΚΟΒΕΤΣ -vs
ΡΟΥΝΤΕΣ -
OBORISHTE -vs
ATLETIK KUKLEN -
ΡΙΝΤ -vs
ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡAΓΑΣ -
ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ -vs
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ -
ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ -vs
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ -
ΡΑΝΧAΙΜ IL -vs
ΜΠΙAΣΕΝ -
SENCO DOUBRAVKA -vs
ΝΤΟΜΑΖΛΙΤΣΕ -
ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ -vs
ΚΤΖΕΛΣΑΣ -
ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 -vs
ST. MARGARETHEN -
ΓΚAΜΛΙΤΖ -vs
RB HALBENRAIN -
KS SOKOL KLECZEW -vs
ΠΟΛΟΝΙΑ ΣΡΟΝΤΑ ΒΙΕΛΚΟΠΟΛΣΚΑ -
Ο Άνταμς το έβαλε από το σπίτι του με το ένα χέρι κόντρα στους Πέλικανς, έκανε το χορευτικό για να πανηγυρίσει και κατέκτησε την κορυφή στο TOP 5.
Eντυπωσιακό είναι το TOP 5 του ΝΒΑ για ακόμη μια φορά, παρόλο που είχε μόνο 2 ματς.
Ο Στίβεν Άνταμς το έσταξε πίσω από το κέντρο με το ένα χέρι, χόρεψε για να πανηγυρίσει και πήρε την κορυφή.
Δείτε τις 5 κορυφαίες φάσεις της βραδιάς