Απομένουν 46.8'' για το τέλος του ματς των Σέλτικς με τους Κλίπερς. Οι γηπεδούχοι είναι μπροστά στο σκορ με 114-111.

Ο Ουίλιαμς δίνει την μπάλα στον Μάρκους Μόρις και με τρίποντό του κάνει το 114-114.

Ετσι το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Morris' big rebound and clutch 3 ties it up! pic.twitter.com/5ex3845qcb

— NBA (@NBA) February 14, 2020