Ουίλιαμσον: Έβαλε το όνομα του δίπλα σε εκείνα των KD, ΛεΜπρον και Ντόντσιτς! (pic)

Ο νεαρός ρούκι των Πέλικανς και Νο.1 του φετινού ντραφτ, μπορεί να έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τραυματισμούς, αλλά κάθε φορά που πατά παρκέ δείχνει γιατί είναι τόσο ξεχωριστός. Κόντρα στους Μπλέιζερς ήταν εντυπωσιακός, με την καλύτερη φετινή απόδοση του και κατάφερε και έβαλε το όνομα του σε μια πολύ μικτή λίστα.

Μόνο τέσσερις παίκτες στην ιστορία έχουν καταφέρει να έχουν 31 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ και αυτοί είναι ο Ντουράντ, ο ΛεΜπρον, το άλλο παιδί θαύμα, ο Λούκα Ντόντσιτς και αισίως και ο Ζάιον Ουίλιαμσον. Να σημειωθεί ότι ο Ζάιον το έχει κάνει έχοντας παίξει τα λιγότερα λεπτά απ' όλους τους υπόλοιπους.

Only four nineteen-year-olds have ever put up at least 31 points, 9 rebounds and 5 assists:

KD

LeBron

Luka

Zion pic.twitter.com/cqPIaB7lPD

