Νο Giannis? No... problem για τα «Ελάφια» αφού διατηρούν το αήττητο, έχοντας 5/5 με τον φυσικό τους ηγέτη, εκτός!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε για πρώτη φορά πατέρας και ήταν... δικαιολογημένα «απών» από το παιχνίδι των Μπακς με τους Κινγκς.

Το Μιλγουόκι έφτασε σε μια ακόμα νίκη, έχοντας να παρουσιάσουν εξαιρετικά νούμερα.

Συγκεκριμένα στο 5-0 έχουν 51,5% στα σουτ εντός παιδιάς, 43,7% στα τρίποντα, 81,6% στις βολές και σκοράρουν 124,8 πόντους με +16,8 πόντους διαφορά από τους αντιπάλους τους.

Βέβαια καμία από αυτές τις ομάδες δεν είχε θετικό συντελεστή στις νίκες ενώ στο σύνολό τους, το ρεκόρ ήταν 99-167!

— StatMuse (@statmuse) February 11, 2020