Ο Ντουράντ δήλωσε πως έφυγε από τους Θάντερ γιατί ήταν ο μοναδικός καλός σουτέρ, αλλά αυτό είναι ψέμα! (pic)

Το ίντερνετ μπορεί να είναι ευχή και κατάρα, ειδικά για έναν παίκτη του ΝΒΑ, που αρέσκεται σε ατάκες. Ο Κέβιν Ντουράντ έδωσε συνέντευξη και σε αυτή είπε πως έφυγε από τους Θάντερ, γιατί βαρέθηκε να μην έχει δίπλα του αντάξιους σουτέρ.

«Στην Οκλαχόμα έπαιξα με πολλούς αθλητές. Δεν έπαιξα με πολλούς που είχαν ικανότητες, δεν είχαν πολλούς σουτέρ και χειριστές μπάλας. Χρειαζόμουν μια αλλαγή. Και αυτό το ένιωσα προτού καν αρχίσει η σεζόν. Κουράστηκα να είμαι ο μοναδικός που σκοράρει τρίποντα, βάζει jump shots και το κάνει σε μόνιμη βάση», ανέφερε στο All The Smoke Podcast, αλλά στο the score γύρισαν πίσω τον χρόνο και είδαν αν όντως αυτό ισχύει. Αν δηλαδή ο KD δεν είχε γύρω του καλούς σουτέρ.

Μάλλον τα πράγματα είναι διαφορετικά απ' ότι τα θυμάται ο Ντουράντ. Υπάρχουν 6 παίκτες που στα playoffs της σεζόν 2015/16 είχαν καλύτερο ποσοστό από τον παίκτη των Νετς πλέον. Οι Ιμπάκα, Ουέιτερς, Μόροου, Ουέστμπρουκ, Ρόμπερτσον, Φογέ είχαν μεγαλύτερο ποσοστό από εκείνον και μετά ακολουθεί ο Ντουράντ, με ποσοστό 28.2%.