Ασταμάτητο το «τρένο» των Πρωταθλητών Ράπτορς με 15 συνεχόμενες νίκες! (vid)

Οι πρωταθλητές είναι ασταμάτητοι. Οι Ράπτορς δεν «λυπήθηκαν» τον Ράσελ στο ντεμπούτο του και πήραν μεγάλη νίκη κόντρα στους Τίμπεργουλβς με 137-126.

Αυτή ήταν η 15η συνεχόμενη νίκη για τους πρωταθλητές του ΝΒΑ, που κάθε μέρα πάνε και πιο μακριά το νικηφόρο σερί τους, που είναι ιστορικό για το Τορόντο.

Έχουν καταφέρει να κερδίσουν με όλους τους τρόπους, εύκολα ή δύσκολα και δείχνουν ότι αν κάποιος έκανε το λάθος να μην τους υπολογίζει για το φετινό «κυνήγι» τους τίτλου, θα το μετανοιώσει πικρά.

Με αυτή την νίκη οι Ράπτορς μεγάλωσαν το σερί τους και θέλουν μόλις τρεις νίκες ακόμα για το μεγαλύτερο σερί της σεζόν, που «κρατούν» οι Μπακς και αν κερδίσουν και τα 3 παιχνίδια της εβδομάδας που έρχεται, με Νετς, Σανς και Πέισερς, οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στις 25 Φεβρουαρίου.

the best play from each of the @Raptors franchise-record 15 STRAIGHT wins! #WeTheNorth pic.twitter.com/81onNDK8Pi

— NBA (@NBA) February 11, 2020