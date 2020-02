Άρχισε τα μαγικά του στη νέα του ομάδα ο Ράσελ.

Ο Ντ'Άντζελο πέτυχε τους πρώτους πόντους του ως παίκτης των Τίμπεργουλβς, αφού σκόραρε με ωραία πιρουέτα κόντρα στο Τορόντο.

Απολαύστε!

DLo’s first bucket as a @Timberwolves was pic.twitter.com/e0JK6q8bHK

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) February 11, 2020