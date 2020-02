Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Greek Freak, καθώς η Μαράια έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, τον Λίαμ Τσαρλς.

Όπως ήταν φυσικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα παίξει στο αποψινό ματς κόντρα στους Κινγκς, για κάτι που ενημέρωσαν και τα ελάφια.

Σίγουρα οι συμπαίκτες του θα θέλουν να αφιερώσουν μια νίκη στο νέο μέλος της οικογένειας Αντετοκούνμπο!

Giannis is out (new dad) tonight.

Congrats, @giannis_an34 pic.twitter.com/N0RLZwnQxk

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 10, 2020