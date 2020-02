Γεννητούρια για Αντετοκούνμπο, αμφίβολος με Κινγκς (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση με τους Κινγκς αφού όπου να 'ναι θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά.

Ο Άλεξ Λάσρι, αντιπρόεδρος των Μπακς μίλησε σε δημοσιογράφο και ανέφερε πως, «δεν έχω ενημέρωση για το πότε ακριβώς θα γεννηθεί το... baby Freak, όμως ξέρω πως ολόκληρος ο οργανισμός των Μπακς ευχόμαστε για υγιείς και ευτυχισμένους γονείς και μωρό. Με την ελπίδα να γίνει κι αυτός μέλος των Μπακς στο μέλλον».

Giannis Antetokounmpo (personal) is questionable vs. Sacramento while expecting his 1st kid. Bucks Sr. Vice President Alex Lasry: “From the entire Bucks organization, we’re hoping for nothing but a healthy and happy mother and baby. And hopefully a future Buck.” pic.twitter.com/57JwaIF7RR

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) February 10, 2020