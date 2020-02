Λίλαρντ: Τα... έβαλε και με τον Μίτσελ! (vid)

Σούπερ προσφορά* στα παρολί | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ένα κανονικό καλάθι του Λίλαρντ δεν μέτρησε κόντρα στους Τζαζ και τους στοίχισε τη νίκη, κάτι που έχει τρελάνει τον Dame που τα έχει βάλει με όλο τον κόσμο.

Ο ηγέτης των Μπλέιζερς ανέβασε video με τον Μίτσελ και του ζήτησε να σταματήσει να γκρινιάζει, αφού ο Ντόνοβαν ήταν νευριασμένος με το trash talk του Τρεντ (παίκτης των Μπλέιζερς).

Σίγουρα η κόντρα μεταξύ των 2 ομάδων φουντώνει. Πάντως ο Μίτσελ θέλει να ρίξει τους τόνους, αφού τόνισε πως δεν θέλει να συνεχιστεί αυτό, απλά δεν του άρεσε η συμπεριφορά του Τρεντ.

Man ain’t not disrespect ain’t no beef im not finna let gary Trent talk shit and that’s just whahttps://t.co/OMT1h01PyA

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) February 8, 2020