Λίλαρντ: «Οι διαιτητές έχασαν ένα εύκολο σφύριγμα και μας κόστισαν το ματς!» (vid)

Οι διαιτητές έκαναν λάθος στο παιχνίδι των Τζαζ με τους Μπλέιζερς, με τον Λίλαρντ να κάνει την προσπάθεια, να κόβεται αντικανονικά και τους διαιτητές να μην βλέπουν και να μην δίνουν τίποτα. Αυτό στοίχισε την ευκαιρία στους Μπλέιζερς να ισοφαρίσουν το παιχνίδι και ο Λίλαρντ έχει γίνει έξαλλος με αυτή την εξέλιξη.

Μετά το τέλος κατηγόρησε ευθέως τους διαιτητές και τόνισε ότι όντας στο «κυνήγι» των playoffs αυτό μπορεί να στοιχίσει την είσοδο στην ομάδα του.

«Είναι ένα εύκολο σφύριγμα. Τρεις διαιτητές εκεί και δεν το σφύριξαν. Δεν θέλω να δω να το παραδέχονται τώρα. Μας κόστισαν το παιχνίδι. Κυνηγάμε τα playoffs και μας στοίχισαν το παιχνίδι. Για ένα εύκολο σφύριγμα».

Dame was frustrated after the controversial no-call at the end of the game.

