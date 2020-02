Χιτ: Μετά τον Ιγκουοντάλα, πάνε και για Γκαλινάρι! (pic)

Φωτιά έχουν πάρει οι Χιτ λίγο πριν την trade deadline.

Το Μαϊάμι απέκτησε τον Αντρέ Ιγκουοντάλα και πλέον έχει βάλει στο... μάτι τον Ντανίλο Γκαλινάρι, προσπαθώντας να βρει την χρυσή τομή με τους Θάντερ.

Οι Χιτ προσπαθούν να ανοίξουν χώρο στο salary cap για το 2021.

O Iταλός μπορεί να βγει στη free agency το καλοκαίρι του 2020, αφού θα είναι unrestricted free agent.

Miami and reps for OKC’s Danilo Gallinari were working on a contract extension overnight to help finalize three-team trade, league sources tell ESPN. The challenge: Miami’s desire to preserve cap space for 2021. He can become a free agent this summer.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020