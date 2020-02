Αντετοκούνμπο και ΛεΜπρόν οι Παίκτες του Μήνα στο ΝΒΑ! (pic)

Οι Μπακς έχουν το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναφέρθηκε στην πιθανότητα να ενισχύσει την Εθνική ομάδα στο Προολυμπιακό τουρνουά μέτρησε 29.2 πόντους, 13.4 ριμπάουντ, 5.7 ασίστ και 0.8 κλεψίματα στο 10-2 των «Ελαφιών» τον Ιανουάριο.

Σε ό,τι αφορά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο «Βασιλιάς» είχε 25.4 πόντους, 8.1 ριμπάουντ, 10.4 ασίστ και 1.4 κλεψίματα στο 9-4 των Λέικερς που έχουν το καλύτερο ρεκόρ στη Δύση.

The Kia NBA Players of the Month for January!

East: Giannis Antetokounmpo (Bucks)

West: LeBron James (Lakers)

February 4, 2020