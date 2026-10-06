Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε ο καλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών καθώς αποφάσισε να ενισχύσει τη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας.

Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ήθελε να αποτίσει φόρο τιμής στη μητέρα του, Ντελόρις Τζόρνταν και δη στο πανεπιστήμιο στο οποίο είχε φοιτήσει από το 1981 έως και το 1984.

Τα 10 εκατομμύρια δολάρια που αποφάσισε να δωρίσει ισοδυναμούν με τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά στην ιστορία της Σχολής Κοινωνικής Εργασίας, η οποία θα διευρύνει την εμβέλεια και την επίδραση του Κέντρου Παγκόσμιων Καινοτομιών Κοινωνικής Ανάπτυξης σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. Το κέντρο θα μετονομαστεί σε Deloris P. Jordan Global Social Development Innovations Center and the Jordan Institute for Families, παρέχοντας παράλληλα οικονομικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας.

«Η μητέρα μου πίστευε πάντα στη δύναμη της προσφοράς στα παιδιά, τις οικογένειες και τις κοινότητες, και αφιέρωσε τη ζωή της κάνοντας αυτή την πίστη πράξη» ανέφερε ο Τζόρνταν στη δήλωσή του και συνέχισε: «Το να τιμήσω τη διαδρομή της μέσω αυτής της δωρεάς στη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας του UNC έχει βαθιά σημασία για μένα και την οικογένειά μου».

Και κατέληξε λέγοντας:«Είμαι υπερήφανος που στηρίζω τους κοινωνικούς λειτουργούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κάθε μέρα, βοηθώντας τους ανθρώπους να ξεπερνούν τις προκλήσεις, να βρισκουν ευκαιρίες και να χτίζουν ισχυρότερες κοινότητες. Ελπίζω αυτή η προσφορά να επιτρέψει σε περισσότερους φοιτητές να ακολουθήσουν αυτό το σπουδαίο έργο».