Ο φοβερός Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πλήγωσε τους Νάγκετς, άνετα οι Καβς με 40άρα Άλεν (vids)

Με νίκες συνέχισαν την πορεία τους στο ΝΒΑ οι Θάντερ, αλλά και οι Καβς.

Με κορυφαίο τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ που είχε 34 πόντους και 13 ασίστ οι Θάντερ νίκησαν με 121-111 τους Νάγκετς και πήγαν στο 39-11 ρίχνοντας στο 33-17 το Ντένβερ. Ο Γουάλας είχε 27 για τους νικητές, ενώ ο Γουότσον μέτρησε 29 για τους Νάγκετς. Ο Γιόκιτς τελείωσε με 16 πόντους, 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ.

Εύκολα οι Κλίπερς

Οι Κλίπερς επικράτησαν άνετα με 117-93 των Σανς δείχνοντας τα δόντια τους. Στο 23-25 οι νικητές, στο 30-19 οι ηττημένοι. Ο Λέοναρντ είχε 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Γκρέισον Άλεν για το Φοίνιξ είχε 23 πόντους και 8 ασίστ.

Πέρασαν από το Πόρτλαντ οι Καβς

Οι Καβαλίερς έκαναν το 130-111 και πέρασαν σαν σίφουνες από το Πόρτλαντ. Έτσι πήγαν στο 30-21. Ο Άλεν τελείωσε με 40 πόντους, 17 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Λοβ είχε 21 για τους ηττημένους. Ο Μέριλ είχε 22 πόντους για τους ιππότες.

Νίκη χαρακτήρα οι Σπερς

Οι Σπερς επικράτησαν με 112-103 των Μάτζικ και ανέβηκαν στο 33-16, όντας φέτος μια από τις κορυφαίες ομάδες της Δύσης. Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα μέτρησε 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ από την άλλη ο Μπέιν είχε 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Οι Καναδοί το... βιολί τους

Με 107-100 νίκησαν οι Ράπτορς τους Τζαζ για να φτάσουν με αυτόν τον τρόπο στο 30-21. Ο Μπάρετ είχε 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ για τους νικητές, ενώ στον αντίποδα ο Μάρκανεν είχε 27 πόντους, 11 ριμπάουντ.