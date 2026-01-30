Xωρίς βασικό ψηλό το Ντένβερ: Off ο Γκόρντον για 4-6 εβδομάδες
Πάλι άτυχος ο Άαρον Γκόρντον μέσα στη σεζόν. Ο forward των Νάγκετς θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες. Υπέστη θλάση στον δεξί οπίσθιο μηριαίο και το Ντένβερ θα στερηθεί τον βασικό του power forward,
Τον ίδιο τραυματισμό είχε και τον Νοέμβρη. Μετά το τέλος αυτών των 4-6 εβδομάδων θα επανακτιμηθεί η κατάσταση του. Φέτος ο εντυπωσιακός dunker έχει 17.7 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ ανά παιχνίδι.
Όλα αυτά ενώ και ο κορυφαίος παίκτης των Νάγκετς και ένας εκ των 2-3 καλύτερων στο ΝΒΑ, ο Νίκολα Γιόκιτς είναι off με τραυματισμό στο γόνατο.
Denver Nuggets forward Aaron Gordon will be re-evaluated in four to six weeks with a right hamstring strain, sources tell ESPN. Gordon re-aggravated the previous hamstring injury he sustained in late November.— Shams Charania (@ShamsCharania) January 29, 2026
