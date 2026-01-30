Για άλλη μια φορά στη σεζόν ο Άαρον Γκόρντον θα μείνει στα... πιτς για το Ντένβερ.

Πάλι άτυχος ο Άαρον Γκόρντον μέσα στη σεζόν. Ο forward των Νάγκετς θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες. Υπέστη θλάση στον δεξί οπίσθιο μηριαίο και το Ντένβερ θα στερηθεί τον βασικό του power forward,

Τον ίδιο τραυματισμό είχε και τον Νοέμβρη. Μετά το τέλος αυτών των 4-6 εβδομάδων θα επανακτιμηθεί η κατάσταση του. Φέτος ο εντυπωσιακός dunker έχει 17.7 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ ανά παιχνίδι.

Όλα αυτά ενώ και ο κορυφαίος παίκτης των Νάγκετς και ένας εκ των 2-3 καλύτερων στο ΝΒΑ, ο Νίκολα Γιόκιτς είναι off με τραυματισμό στο γόνατο.