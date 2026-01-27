Πέντε είναι οι χώρες που έχει «κυκλώσει» το NBA ενόψει της δημιουργίας του NBA Europe οι οποίες θα έχουν από δύο εκπροσώπους.

Το ΝΒΑ Europe ετοιμάζεται σιγά-σιγά να μπει στις ζωές στη ζωή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με το NBA να έχει αρχίσει ήδη να καταστρώνει τα πλάνα του.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή κομισάριο του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, η διοργανώτρια αρχή έχει εστιάσει σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες για δύο μόνιμες ομάδες η κάθε χώρα και με καθεστώς franchise έως ότου εξαπλωθεί σε πολλές ακόμα.

Συγκεκριμένα οι χώρες που έχουν εστιάσει από το NBA είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία

«Αν είσαι φίλαθλος, είναι δύσκολο να παρακολουθήσεις το επαγγελματικό μπάσκετ στην Ευρώπη. Είναι εύκολο να παρακολουθήσεις το NBA, αλλά δύσκολο να παρακολουθήσεις το ευρωπαϊκό μπάσκετ», δήλωσε ο Τέιτουμ στο Sportico. «Στο ανώτατο επίπεδο, η Euroleague στερείται ορισμένες από τις μεγαλύτερες εμπορικές αγορές της Ευρώπης. Δεν υπάρχει καμία ομάδα κορυφαίου επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης. Δεν υπάρχει ομάδα εκεί, ούτε στο Λονδίνο ούτε στο Μάντσεστερ» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Δεν υπάρχει επίσης μόνιμη ομάδα κορυφαίου επιπέδου στην πρώτη κατηγορία στο Παρίσι, στο Βερολίνο ή στη Ρώμη. Έτσι απουσιάζουν οι μεγαλύτερες εμπορικές αγορές, και γι’ αυτό δεν μπορούν να αξιοποιήσουν εμπορικά το μπάσκετ. Η δική μας ιδέα είναι να δημιουργήσουμε αυτή τη λίγκα, ας πούμε 12 έως 16 ομάδες, με τις μεγαλύτερες χώρες να διαθέτουν μόνιμα franchises. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία. Δύο ομάδες σε κάθε μία από αυτές τις αγορές, στις οποίες γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι θα υπάρχουν franchises, και στη συνέχεια να ανοίξουμε τη διοργάνωση στο υπόλοιπο οικοσύστημα».