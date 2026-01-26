Πάρτι για Πίστονς και Κλίπερς, διπλό στο Φοίνιξ οι Χιτ (vid)

Εύκολες νίκες για Πίστονς και Κλίπερς στο ΝΒΑ, ενώ οι Χιτ έφυγαν με διπλό από το Φοίνιξ.

Οι Πίστονς επικράτησαν άνετα με 139-116 των Κινγκς και έτσι ανέβηκαν στο 33-11 όντας στην πρώτη θέση της Ανατολής. Ο Κάνινγχαμ είχε 29 πόντους και 11 ασίστ, ενώ από την άλλη πλευρά δεν ήταν αρκετοί οι 21 πόντοι του Έλις και οι 19 πόντοι του Μονκ. Κάκιστο το Σακραμέντο φέτος.

Μεγάλο διπλό οι Χιτ

Οι Χιτ δείχνουν καλά στοιχεία φέτος και κατάφεραν να νικήσουν με 111-102 τους Σανς μέσα στο Φοίνιξ. Πήγαν στο 25-22 στην ανατολική περιφέρεια. Ο Αντεμπάγιο τελείωσε με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Χάκιεζ μέτρησε 20 πόντους και 6 ασίστ. Κορυφαίος των ηττημένων ο Μπρουκς με 26 πόντους, στους 18 σταμάτησε ο Άλεν. Εκτός έμεινε ο Μπούκερ.

Πάρτι των Κλίπερς

Με 126-89 επικράτησαν ο Κλίπερς μέσα στο Λος Άντζελες των Νετς. Στο 21-24 πήγαν οι νικητές, ενώ στο 12-31 έπεσε η ομάδα από το Μπρούκλιν. Ο Λέοναρντ με 28 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ έκανε άλλη μια μεγάλη εμφάνιση, ενώ ο Γουλφ είχε 14 πόντους για τους Νετς και Ντεμίρ πρόσθεσε 12 πόντους.