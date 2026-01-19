Χοκς: Ο Ντάνιελς έχει το χειρότερο ποσοστό στα τρίποντα στην ιστορία
Είναι ίσως ο κορυφαίος αμυντικός στο ΝΒΑ και ένας από τους καλύτερους στα κλεψίματα στα λίγκα. Κάνει πολλές δουλειές στο παρκέ ο Ντάισον Ντάνιελς, αλλά το τρίποντο δεν ήταν και δεν είναι το φόρτε του.
Ο Αυστραλός των Χοκς έχει το χειρότερο ποσοστό τριών πόντων στην ιστορία, αφού σουτάρει με 11.3%. Έχει επιχειρήσει 62 σουτ τριών πόντων μέχρι τώρα στη σεζόν και ευστοψησε στα 7 από αυτά.
Tη σεζόν που διανύουμε μετρά 11.7 πόντους, 6.6 ριμπάουντ, 6.1 ασίστ και 1.9 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Στα τρίποντα πρέπει να βελτιωθεί δίχως αμφιβολία. Αλλά γενικά είναι ένας παίκτης που μπορούν να... χτίσουν πάνω του οι Χοκς. Φυσικά τα φώτα έχουν πέσει στον απίθανο Τζέιλεν Τζόνσον.
Dyson Daniels currently has the WORST single-season 3P% in NBA HISTORY at just 11.3% 🗑️— Basketball Forever (@bballforever_) January 18, 2026
He has shot just 7/62 from three this season so far 😵💫
(min. 60 attempts) pic.twitter.com/nZGaRi1YT1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.