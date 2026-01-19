O Nτάισον Ντάνιελς πάει να γράψει αρνητική ιστορία, κάνοντας κάκιστη σεζόν στο τρίποντο.

Είναι ίσως ο κορυφαίος αμυντικός στο ΝΒΑ και ένας από τους καλύτερους στα κλεψίματα στα λίγκα. Κάνει πολλές δουλειές στο παρκέ ο Ντάισον Ντάνιελς, αλλά το τρίποντο δεν ήταν και δεν είναι το φόρτε του.

Ο Αυστραλός των Χοκς έχει το χειρότερο ποσοστό τριών πόντων στην ιστορία, αφού σουτάρει με 11.3%. Έχει επιχειρήσει 62 σουτ τριών πόντων μέχρι τώρα στη σεζόν και ευστοψησε στα 7 από αυτά.

Tη σεζόν που διανύουμε μετρά 11.7 πόντους, 6.6 ριμπάουντ, 6.1 ασίστ και 1.9 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Στα τρίποντα πρέπει να βελτιωθεί δίχως αμφιβολία. Αλλά γενικά είναι ένας παίκτης που μπορούν να... χτίσουν πάνω του οι Χοκς. Φυσικά τα φώτα έχουν πέσει στον απίθανο Τζέιλεν Τζόνσον.