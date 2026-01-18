Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έβαλε την υπογραφή του σε ένα από τα πιο επικά ματς της σεζόν, άντεξε στην ιστορική έκρηξη του Άντονι Έντουαρντς και οδήγησε τους Σπερς στη νίκη με 126-123 επί των Τίμπεργουλβς.

Το παρκέ στο Σαν Αντόνιο πήρε φωτιά με τη... ματσάρα απέναντι στους Τίμπεργουλβς να εξελίσσεται σε πραγματικό θρίλερ και σε μία απολαυστική μονομαχία.

Οι Σπερς άντεξαν σε ένα φινάλε για γερά νεύρα και λύγισαν τους Τίμπεργουλβς με 126-123, σε μια αναμέτρηση που τα είχε όλα: Ιστορικά σερί, τρομακτικά ξεσπάσματα και μια μονομαχία αστέρων που θύμιζε playoffs. Από τη μία ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, από την άλλη ένας Άντονι Έντουαρντς... on fire.

The 4Q of Wolves/Spurs?? UNREAL HOOPS!



▪️ Ant scores 26 of his 55

▪️ Ant and Wemby trade clutch buckets

▪️ Keldon Johnson's 3 extends SAS' lead

▪️ Ant's 3 brings MIN within 1 with 9.8 left

▪️ Wemby's clutch board seals the W pic.twitter.com/JuQr9FupCn January 18, 2026

Οι γηπεδούχοι έβαλαν τις βάσεις με ένα πρώτο ημίχρονο βγαλμένο από video game. Με 57% ευστοχία και ένα εκκωφαντικό 48-22 στη δεύτερη περίοδο (την πιο παραγωγική τους από το 1987) οι Σπερς έκλεισαν το ημίχρονο στο +25 (69-44), δείχνοντας πως είχαν τον απόλυτο έλεγχο του ματς. Ο Γουεμπανιάμα έκανε ό,τι ήθελε, τελειώνοντας το πρώτο μέρος με 23 πόντους και 3/5 τρίποντα.

Κι όμως, το έργο δεν είχε τελειώσει. Όπως και στο προηγούμενο μεταξύ τους παιχνίδι, οι Τίμπεργουλβς αρνήθηκαν να παραδοθούν. Ο Έντουαρντς πήρε... φωτιά στο δεύτερο μέρος, μετέτρεψε την τέταρτη περίοδο σε προσωπικό του σόου και σημείωσε 26 από τους 55 συνολικά πόντους του μόνο στο τελευταίο δωδεκάλεπτο. Αυτό το νούμερο μάλιστα, αποτελεί την μεγαλύτερη συγκομιδή παίκτη στην τέταρτη περίοδο από το 2023 και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η διαφορά εξαφανίστηκε και με το σουτ του ΝτιΒιντσέντζο στο 1:03 πριν το τέλος, η Μινεσότα πέρασε μπροστά (118-119), βάζοντας τους Σπερς σε κατάσταση déjà vu.

26 of Ant's 55 came JUST in the 4Q 😮



That's the most 4Q points by ANY player since 2023!



(Giannis Antetokounmpo on 12/13/2023) pic.twitter.com/4xAMghDn1r — NBA (@NBA) January 18, 2026

Αυτή τη φορά, όμως, το φινάλε είχε άλλη κατάληξη. Ο Γουεμπανιάμα απάντησε πρώτα με δύσκολο σουτ μέσης απόστασης και στη συνέχεια με τάπα σε κρίσιμο λέι απ πέρνοντας και το επιθετικό ριμπάουντ που «σφράγισε» τη νίκη. Ο Γάλλος ολοκλήρωσε το ματς με 39 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ δίπλα του ο ΝτεΆαρον Φοξ (25 πόντοι, 12 ασίστ) και ο Κέλντον Τζόνσον (20 πόντοι) ήταν πολύ βοηθητικοί.

Για τη Μινεσότα, η ήττα πόνεσε, αλλά η εμφάνιση του Άντονι Έντουαρντς έμεινε στην ιστορία. Οι 55 πόντοι του ήταν statement, όμως δεν κατάφεραν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.