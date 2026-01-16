Ο Κάιλ Γκάι αφήνει την G - League και τη θυγατρική ομάδα των Πέισερς και συνεχίζει την καριέρα του στην Κίνα, όπου θα κλείσει την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Κάιλ Γκάιλ, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα, μετά το πέρασμά του από την G - League.

Πιο συγκεκριμένα ο Αμερικανός, επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά την προσωρινή σύνταξή του και αποφάσισε να συμμετέχει στην προετοιμασία των Ιντιάνα Πέισερς.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να πείσει την ομάδα, να ενταχθεί στο ρόστερ της και κατέληξε να αγωνίζεται με τη θυγατρική στην G - League.

Λίγους μήνες αργότερα, ο ίδιος αποχωρεί από την Αμερική και... μετακομίζει στην Κίνα, για να ολοκληρώσει τη χρονιά.

Σε 11 αγώνες ο 28χρονος, έδειξε να βρίσκει τα πατήματά του, την ώρα που μετρούσε 23 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ μ.ο ανά αναμέτρηση.