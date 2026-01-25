Χαμόγελα ξανά για Φράιμπουργκ και Στουτγκάρδη, με τη μεν να νικά 2-1 την Κολωνία και τη δεν να καθαρίζει με 3-0 την Γκλάντμπαχ.

Μετά από δύο αγωνιστικές χωρίς νίκη, η Φράιμπουργκ πανηγύρισε ξανά, επικρατώντας 2-1 της Κολωνίας εντός έδρας και ανεβαίνοντας έτσι στην έβδομη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga.

Οι Τράγοι προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Ρόζενφελντερ στο δέκατο λεπτό της αναμέτρησης, όμως οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν τα δεδομένα ισοφαρίζοντας άμεσα με τον Σέραντ (11') και παίρνοντας το προβάδισμα με τον Ματάνοβιτς (44'), ο οποίος έχασε και πέναλτι στο 66'.

Νωρίτερα, η Στουτγκάρδη επέστρεψε και αυτή τις επιτυχίες, νικώντας με το εμφατικό 3-0 την Γκλάντμπαχ εκτός έδρας. Τα Πουλάρια έχασαν πέναλτι με τον Ταμπάκοβιτς στο 13', με τον Λιούινγκ να βάζει μπροστά στο σκορ τους Σουηβούς στο 30'.

Το αυτογκόλ του Σκάλι στο 67' σφράγισε τη νίκη των φιλοξενούμενων, με το κερασάκι στην τούρτα να μπαίνει από τον Ουντάβ στο 74'. Κάπως έτσι, η Στουτγκάρδη εδραιώθηκε στην τετράδα του βαθμολογικού πίνακα και... βλέπει έξοδο στο Champions League.