Ο Τζέιμς Χάρντεν έγραψε την δική του ιστορία στο NBA καθώς έφτασε στην 9η θέση των καλύτερων σκόρερ όλων των εποχών στο NBA!

Στην αναμέτρηση των Κλίπερς με τους Χόρνετς στο Λος Άντζελες, ο «μούσιας» πρόσθεσε ένα ακόμα σπουδαίο milestone στην καριέρα του.

Συγκεκριμένα «σκαρφάλωσε» στην 9η θέση των καλύτερων σκόρερ όλων των εποχών στο NBA, εκτοπίζοντας τον Σακίλ Ο' Νιλ τον οποίο και άφησε, πλέον, στην 10η θέση.

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα μετρούσε 28.582 πόντους ενώ ο «Σακ» είχε κλείσει την καριέρα του με 28.596 πόντους. Όπερ και σημαίνει ότι χρειαζόταν μόλις 15 πόντους για να τον προσπεράσει.

Όπερ και εγένετο, με τον Χάρντεν να τελειώνει το παιχνίδι με 32 πόντους και να φτάνει στους 28.614 πόντους. Επόμενος στόχος; Οι 31.419 πόντοι του αείμνηστου Γουίλτ Τσάμπερλεϊν!