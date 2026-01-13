Οι Γιούτα Τζαζ έβγαλαν αντίδραση μετά τη συντριβή από τους Χόρνετς με 55 πόντους διαφορά και έκαναν την έκπληξη στο Κλίβελαντ κερδίζοντας τους Καβαλίερς με 123-112!

Μπορεί πριν από δύο 24ωρα να είχαν... διαλυθεί από τους Σάρλοτ Χόρνετς με 150-95 ωστόσο οι Γιούτα Τζαζ έδειξαν χαρακτήρα και αντέδρασαν άμεσα!

Και μάλιστα σε μια έδρα και απέναντι σε μια ομάδα που μπορεί να κοιτάζει (πιο) ψηλά τη φετινή σεζόν. Οι «Μορμόνοι» δεν πτοήθηκαν ούτε από το επιμέρους 40-20 των Καβαλίερς στην 2η περίοδο και μπόρεσαν να επιστρέψουν και να ελέγξουν το παιχνίδι στο δεύτερο μισό του αγώνα.

Ο Κεγιόντε Τζορτζ ήταν για ένα ακόμα ματς εκείνος που ηγήθηκε των Τζαζ, έχοντας αυτήν την φορά 32 πόντους με 4/8 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 12/12 βολές, 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Μόνο που δεν... ήταν μόνος του.

Ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν εξίσου εντυπωσιακός, έχοντας από τη πλευρά του άλλους 28 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ με «double double» τελείωσε το παιχνίδι και ο Γιουσούφ Νούρκιτς έχοντας από τη μεριά του 11 πόντους και 17 ριμπάουντ.

Από τους γηπεδούχους Καβς, ο Γκάρλαντ ήταν πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, 5/9 τρίποντα και 8 ασίστ, ενώ στους 21 πόντους «έμεινε» ο Ντόνοβαν Μίτσελ έχοντας 7/18 εντός παιδιάς.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-34, 62-54, 86-90, 112-123.