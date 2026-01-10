Πάλι άτυχος ο Ντέιβις: Πιθανό το χειρουργείο και η απουσία αρκετών μηνών

Πάλι άτυχος ο Ντέιβις: Πιθανό το χειρουργείο και η απουσία αρκετών μηνών

Νίκος Καρφής
davis
Nέα ατυχία για τον Άντονι Ντέιβις που είναι πιθανό να κάνει χειρουργείο και να χάσει αρκετούς μήνες.

Είναι ένας από τους ευπαθείς παίκτες σε τραυματισμούς ο Άντονι Ντέιβις και στέκεται για άλλη μια φορά στην καριέρα του άτυχος.

Ο Unibrow έχει πρόβλημα στο αριστερό του χέρι (στους συνδέσμους) σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια και για να λυθεί το θέμα υπάρχει πιθανότητα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Αν συμβεί αυτό, τότε ο Ντέιβις θα χάσει αρκετούς μήνες. Το Ντάλας είναι σε αναμμένα κάρβουνα, αφού εδώ και πολύ καιρό είναι αναγκασμένο να παίζει δίχως τον Κάιρι Ίρβινγκ.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards
@Photo credits: NBA/Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     