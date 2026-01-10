Πάλι άτυχος ο Ντέιβις: Πιθανό το χειρουργείο και η απουσία αρκετών μηνών
Είναι ένας από τους ευπαθείς παίκτες σε τραυματισμούς ο Άντονι Ντέιβις και στέκεται για άλλη μια φορά στην καριέρα του άτυχος.
Ο Unibrow έχει πρόβλημα στο αριστερό του χέρι (στους συνδέσμους) σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια και για να λυθεί το θέμα υπάρχει πιθανότητα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.
Αν συμβεί αυτό, τότε ο Ντέιβις θα χάσει αρκετούς μήνες. Το Ντάλας είναι σε αναμμένα κάρβουνα, αφού εδώ και πολύ καιρό είναι αναγκασμένο να παίζει δίχως τον Κάιρι Ίρβινγκ.
Dallas Mavericks star Anthony Davis has sustained ligament damage in his left hand, sources tell me and @BannedMacMahon. Depending on second opinion and if surgery is required, Davis could miss a number of months. pic.twitter.com/POS4szWjUY— Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2026
