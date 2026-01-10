Nέα ατυχία για τον Άντονι Ντέιβις που είναι πιθανό να κάνει χειρουργείο και να χάσει αρκετούς μήνες.

Είναι ένας από τους ευπαθείς παίκτες σε τραυματισμούς ο Άντονι Ντέιβις και στέκεται για άλλη μια φορά στην καριέρα του άτυχος.

Ο Unibrow έχει πρόβλημα στο αριστερό του χέρι (στους συνδέσμους) σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια και για να λυθεί το θέμα υπάρχει πιθανότητα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Αν συμβεί αυτό, τότε ο Ντέιβις θα χάσει αρκετούς μήνες. Το Ντάλας είναι σε αναμμένα κάρβουνα, αφού εδώ και πολύ καιρό είναι αναγκασμένο να παίζει δίχως τον Κάιρι Ίρβινγκ.