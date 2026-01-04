NBA: Οι Σέλτικς διέλυσαν τους Κλίπερς, μεγάλες εμφανίσεις από Κάρι και Έντουαρντς
Οι Μπόστον Σέλτικς έκαναν ένα μικρό πάρτι απέναντι στους Κλίπερς και επικράτησαν με το τελικό 146-115.
Αυτό το αποτέλεσμα ανέβασε τους Σέλτικς στο 22-12, με την ομάδα του Λος Άντζελες να υποχωρεί στο 12-22.
Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν μυθικός για τους Σέλτικς με 50(!) πόντους, ενώ από την άλλη οι 18 πόντοι και οι 12 ασίστ του Τζέιμς Χάρντεν δεν ήταν αρκετοί.
Γουόριορς – Τζαζ 123-114
Με τον Στεφ Κάρι να έχει… κέφια οι Γουόριορς έκαναν τη δουλειά απέναντι στους Τζαζ, επικρατώντας με 123-114.
Στο 19-17 ανέβηκαν με αυτό τον τρόπο οι Πολεμιστές, με την παρέα του Μάρκανεν να υποχωρεί στο 12-22.
Στους 31 πόντους και τις 5 ασίστ σταμάτησε ο Στεφ Κάρι, ενώ 35 είχε από την άλλη πλευρά ο Λάουρι Μάρκανεν.
Σπερς – Μπλέιζερς 110-115
Με τον Γουεμπανιαμά να μένει εκτός δράσης, οι Σπερς έπεσαν θύμα έκπληξης, καθώς οι Μπλέιζερς πέρασαν από το Σαν Αντόνιο μρ 115-110.
Στο 25-10 υποχώρησε η ομάδα του Σαν Αντόνιο μετά από αυτή την ήττα έκπληξη, ενώ από την άλλη το Πόρτλαντ ανέβηκε στο 16-20.
Ο Ντένι Άβντιγια έκανε μεγάλη εμφάνιση με 29 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ για τους νικητές. Από την άλλη ο Τζούλιαν Σαμπανιέ δεν ήταν αρκετός, παρά τους 20 πόντους και τα 10 ριμπάουντ του.
Ράπτορς – Χοκς 134-117
Οι Ράπτορς πήραν την εντός έδρας νίκη απέναντι στους Χοκς με 134-117 και ανέβηκαν στο 21-15.
Ο Μπράντον Ίνγκραμ με 29 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ από την άλλη ο Τζέιλεν Τζόνσον σταμάτησε στους 30 πόντους, τα 7 ριμπάουντ και τις 9 ασίστ, χωρίς όμως να είναι αρκετός για την Ατλάντα που υποχώρησε στο 17-20.
Χιτ – Τίμπεργουλβς 115-125
Τέλος, με τον Άντονι Έντουαρντς να έχει μεγάλα κέφια, η Μινεσότα πέρασε από το Μαϊάμι με 125-115.
Οι Τίμπεργουλβς, οι οποίοι ανέβηκαν στο 22-13, είχαν πρώτο σκόρερ τον Άντονι Έντουαρντς με 33 πόντους, ενώ από την άλλη οι Χιτ του 19-16 είδαν τον Νόρμαν Πάουελ να σταματά στους 21 πόντους.
