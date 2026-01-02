Aπίθανος Λέοναρντ: Έχει 133 πόντους στα τρία τελευταία ματς

Ο Λέοναρντ ζει την καλύτερη του περίοδο μέσα στη σεζόν και κάνει παπάδες στο σκοράρισμα.

Είχε να βάλει 40+ πόντους σε ματς από τις 23 Δεκέμβρη του 2023. Δύο χρόνια! Ένας περιφερειακός που όταν είναι στα καλά του, άνετα θεωρείται μέσα στους 10-15 κορυφαίους παίκτες της λίγκας.

Ένα ρομπότ, ένα κομπιούτερ μέσα στο παρκέ. Πλέον ζει την κορυφαία περίοδο του μέσα στη σεζόν. Εκεί που είχε να βάλει 40άρα κοντά δύο χρόνια, τώρα έχει δύο 40άρες και μια 50άρα μέσα σε λίγες μέρες.

Ο Λέοναρντ κάνει απίθανα πράγματα στα τρία τελευταία ματς στο σκοράρισμα και βλέπει το καλάθι σαν βαρέλι. Προσπαθεί να κουβαλήσει τους Κλίπερς σε νίκες.

Είχε 55 πόντους με 11 ριμπάουντ, 3 μπλοκ και 5 κλεψίματα με το Ντιτρόιτ. Μέτρησε 33 πόντους κόντρα στους Κινγκς, ενώ είχε 45 πόντους με 7 ριμπάουντ απέναντι στη Γιούτα.

Δηλαδή στα τρία τελευταία του ματς έχει πετύχει 133 πόντους. Εκπληκτικός.