Σε... beast mode παίζει το τελευταίο διάστημα ο Καουάι Λέοναρντ με αποτέλεσμα να συμπαρασύρει μαζί του και την υπόλοιπη ομάδα των Κλίπερς.
Ο «Klaw» πραγματοποιεί τη μία εξαιρετική εμφάνιση μετά την άλλη με αποτέλεσμα η ομάδα του Λος Άντζελες να φτάσει τις 5 σερί σερί νίκες και να «ξεκολλήσει» από τον βυθό της Δύσης.
Πλέον μετράει 11-21 ρεκόρ και 7-8 εντός έδρας μετά το επιβλητικό +41 απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς. Ο Λέοναρντ σταμάτησε στους 33 πόντους έχοντας 11/19 εντός παιδιάς, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ακολούθησαν οι Τζέιμς Χάρντεν (21π., 5ασ.) και Τζον Κόλινς (16π., 5ριμπ.)
Στον αντίποδα οι Σακραμέντο Κινγκς εξακολουθούν να... παραπαίουν καθώς βρέθηκαν στο 8-25 ρεκόρ και στην προτελευταία θέση της Δυτικής Περιφέρειας. Ο μοναδικός που διασώθηκε ήταν ο Νικ Κλίφορντ με 18 πόντους και 7/12 εντός παιδιάς.
Τα δωδεκάλεπτα: 34-20, 73-40, 100-71, 131-90.
