Ο Νίκολα Γιόκιτς τραυματίστηκε κόντρα στους Χιτ και υπάρχουν δύο σενάρια για το διάστημα απουσίας του. Το κακό τον αφήνει για πολύ καιρό εκτός.

Αγωνιούν οι Νάγκετς, αφού είδαν τον ηγέτη τους να τραυματίζεται στην ήττα από τους Χιτ. Ο Νίκολα Γιόκιτς τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και σωριάστηκε στο παρκέ. Έδειξε να πονάει πολύ και έφυγε άμεσα για τα αποδυτήρια.

Το Ντένβερ βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα και όλος ο κόσμος περιμένει τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί μέσα στη μέρα.

Το Mozzart Sport αναφέρει πως ήδη υπάρχουν κάποιες προβλέψεις για τον τραυματισμό του και κάνει λόγο για δύο σενάρια.

Tα δύο σενάρια για τον Joker

Το κείμενο επικαλείται τον γιατρό Τζέσι Μορς (ειδικός στους τραυματισμούς του NFL), ο οποίος αναφέρει πως το καλύτερο σενάριο είναι ότι ο Joker υπέστη κάκωση του οστού του γόνατος λόγω υπερέκτασης όταν τον πάτησε ο Τζόουνς.



Το χειρότερο, αλλά όπως λέει ο Μορς πολύ ρεαλιστικό σενάριο, είναι ότι ο Γιόκιτς έσκισε τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο και τον περιμένει μια απουσία 9 έως 12 μηνών, κάτι που θα σήμαινε το τέλος αυτής της σεζόν και πιθανώς να χάσει μεγάλο μέρος της επόμενης.

Τα ματς που απαιτούνται για να μπορεί να πάρει το MVP

Ο Γιόκιτς δεν έχει χάσει ποτέ περισσότερους από 13 αγώνες σε μία σεζόν. Από τότε που μπήκε στο πρωτάθλημα, μόνο στη σεζόν πρωταθλήματος 2022/23 έπαιξε λιγότερους από 70 αγώνες, για να είμαστε ακριβείς 69. Αν προσθέσουμε σε αυτό ότι από το 2017 (όταν έχασε επτά συνεχόμενα παιχνίδια λόγω στραμπουλήγματος στον αστράγαλο) δεν απουσίασε περισσότερους από πέντε αγώνες συνεχόμενους, καταλήγουμε πραγματικά στο συμπέρασμα ότι ένα από τα κύρια προσόντα του Γιόκιτς είναι η αντοχή, η διαθεσιμότητα για τα ματς.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο σοβαρότερος τύπος τραυματισμού, θα βγει εκτός ανταγωνισμού για το βραβείο MVP. Μέχρι τώρα βρισκόταν σε καλό δρόμο με τα απίθανα νούμερα του. Σύμφωνα με τη νέα σύμβαση της λίγκας και της ένωσης παικτών, κάθε καλαθοσφαιριστής πρέπει να παίξει τουλάχιστον 65 παιχνίδια για να είναι υποψήφιος για οποιοδήποτε βραβείο. Εάν ο Γιόκιτς έχει υποστεί μόνο διάστρεμμα, εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα και φέτος να ανακηρυχθεί ως ο πιο πολύτιμος παίκτης. Σε άλλη περίπτωση, θα μείνει εκτός κούρσας.