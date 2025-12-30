Ο Νίκολα Γιόκιτς χτύπησε στο γόνατο κόντρα στους Χιτ και αποχώρησε, με τους Νάγκετς να περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Αγωνία για τους Νάγκετς, αφού ο ηγέτης τους λαβώθηκε κόντρα στους Χιτ. Ο Νίκολα Γιόκιτς τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και σωριάστηκε στο παρκέ. Έδειξε να πονάει πολύ και έφυγε άμεσα για τα αποδυτήρια.

Το Ντένβερ βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα και όλος ο κόσμος περιμένει τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις στις οποιες θα υποβληθεί. Ο Χάκιεζ τζάρτζαρε τον Τζόουνς με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει πάνω στον Γιόκιτς και εκείνος να τραυματιστεί στο γόνατο σε μια άτυχη στιγμή.

Ο Joker σε μια ονειρική σεζόν για εκείνον, στέκεται άτυχος και μένει να δούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μέχρι να τραυματιστεί, είχε 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Δείτε τι έγινε