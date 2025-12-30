Γιόκιτς: Σε αναμμένα κάρβουνα το Ντένβερ, ο Joker τραυματίστηκε στο γόνατο και έφυγε για τα αποδυτήρια (vid)
Αγωνία για τους Νάγκετς, αφού ο ηγέτης τους λαβώθηκε κόντρα στους Χιτ. Ο Νίκολα Γιόκιτς τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και σωριάστηκε στο παρκέ. Έδειξε να πονάει πολύ και έφυγε άμεσα για τα αποδυτήρια.
Το Ντένβερ βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα και όλος ο κόσμος περιμένει τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις στις οποιες θα υποβληθεί. Ο Χάκιεζ τζάρτζαρε τον Τζόουνς με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει πάνω στον Γιόκιτς και εκείνος να τραυματιστεί στο γόνατο σε μια άτυχη στιγμή.
Ο Joker σε μια ονειρική σεζόν για εκείνον, στέκεται άτυχος και μένει να δούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μέχρι να τραυματιστεί, είχε 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Δείτε τι έγινε
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.