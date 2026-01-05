Πρωταγωνιστής Ντόντσιτς στη νίκη των Λέικερς, λύγισε το Ντένβερ (vid)
Οι Λέικερς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 120-114 των Γκρίζλις και έτσι να πάνε στο 22-11, τη στιγμή που οι αρκούδες έπεσαν στο 15-20. Για τους νικητές ο Ντόντσιτς είχε 36 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο ΛεΜπρόν είχε 26 πόντους με 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Στον αντίποδα 23 είχε ο Γουέλς και 13 πόντους με 10 ριμπάουντ ο Λαντέιλ.
Νίκη για Μάτζικ
Οι Ορλάντο Μάτζικ επικράτησαν με 135-127 των Πέισερς. Κορυφαίος ο Μπανκέρο με 28 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ για τους Πέισερς που φέτος απογοητεύουν χωρίς Χαλιμπέρτον στο παρκέ, ο Σιάκαμ είχε 34 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Νέα ήττα οι Νάγκετς
Οι Νάγκετς δεν μπορούν χωρίς τον Γιόκιτς και οι Νετς επικράτησαν με 127-115. Δεύτερη σερί ήττα για το Ντένβερ. Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ πλήγωσε την... πρώην και είχε 27 πόντους, έχοντας ακόμη 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Στον αντίποδα ο Μάρεϊ τελείωσε με με 27 πόντους και 16 ασίστ.
