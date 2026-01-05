Πρωταγωνιστής Ντόντσιτς στη νίκη των Λέικερς, λύγισε το Ντένβερ (vid)

Με νίκη συνέχισαν στο ΝΒΑ οι Λέικερς, ενώ οι Νετς υπέταξαν τους Νάγκετς.

Οι Λέικερς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 120-114 των Γκρίζλις και έτσι να πάνε στο 22-11, τη στιγμή που οι αρκούδες έπεσαν στο 15-20. Για τους νικητές ο Ντόντσιτς είχε 36 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο ΛεΜπρόν είχε 26 πόντους με 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Στον αντίποδα 23 είχε ο Γουέλς και 13 πόντους με 10 ριμπάουντ ο Λαντέιλ.

Νίκη για Μάτζικ

Οι Ορλάντο Μάτζικ επικράτησαν με 135-127 των Πέισερς. Κορυφαίος ο Μπανκέρο με 28 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ για τους Πέισερς που φέτος απογοητεύουν χωρίς Χαλιμπέρτον στο παρκέ, ο Σιάκαμ είχε 34 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Νέα ήττα οι Νάγκετς

Οι Νάγκετς δεν μπορούν χωρίς τον Γιόκιτς και οι Νετς επικράτησαν με 127-115. Δεύτερη σερί ήττα για το Ντένβερ. Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ πλήγωσε την... πρώην και είχε 27 πόντους, έχοντας ακόμη 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Στον αντίποδα ο Μάρεϊ τελείωσε με με 27 πόντους και 16 ασίστ.