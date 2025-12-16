Το Ντιτρόιτ και το Τορόντο επικράτησαν των Σέλτικς και των Χιτ αντίστοιχα παίρνοντας δύο σημαντικά «διπλά».

Πίστονς και Ράπτορς άντεξαν στην πίεση, έλεγξαν τον ρυθμό και έφυγαν νικητές από δύο παραδοσιακά δύσκολες έδρες κόντρα σε Σέλτικς και Χιτ αντίστοιχα.

Σέλτικς – Πίστονς 105-112

Το παιχνίδι στο TD Garden ξεκίνησε με τους Σέλτικς να βρίσκουν καλύτερα σουτ στο πρώτο δωδεκάλεπτο, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να «χτίσουν» διαφορά. Το Ντιτρόιτ έμεινε κοντά στο σκορ, διάβασε σωστά τις αδυναμίες της Βοστώνης και από το δεύτερο δωδεκάλεπτο και μετά άρχισε να επιβάλλει τον ρυθμό του. Οι Πίστονς πήραν προβάδισμα και δεν το έχασαν ξανά, παρά τις προσπάθειες αντεπίθεσης των γηπεδούχων. Στην τέταρτη περίοδο, εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία των Σέλτικς από τα 6,75 μ. και με καθαρές αποφάσεις στην επίθεση «σφράγισαν» το διπλό.

Ο Κέιντ Κάνιγχαμ ήταν ξανά ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 32 πόντους και 10 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του σε τέταρτη συνεχόμενη νίκη και παίρνοντας άτυπη ρεβάνς για την πρόσφατη ήττα στη Βοστώνη. Πολύτιμες βοήθειες ήρθαν από τους Λεβέρ και Χάρις, που πρόσθεσαν από 13 πόντους έκαστος. Για τους Σέλτικς, ο Τζέιλεν Μπράουν έκανε ό,τι μπορούσε με 34 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Ντέρικ Γουάϊτ είχε 31 πόντους. Παρ’ όλα αυτά, η παρατεταμένη αστοχία από το τρίποντο (10/39 συνολικά) και η έλλειψη ενέργειας στα τελευταία λεπτά κόστισαν.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-25, 57-53, 81-85, 105-112

Χιτ – Ράπτορς 96-106

Στο Μαϊάμι, το Τορόντο εμφανίστηκε πιο συγκεντρωμένο από το πρώτο λεπτό. Οι Ράπτορς είχαν σταθερά το προβάδισμα, χωρίς όμως να μπορούν να ξεφύγουν, καθώς οι Χιτ έμεναν κοντά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Το σημείο καμπής ήρθε στην τέταρτη περίοδο. Εκεί, το Τορόντο εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά κενά των γηπεδούχων και με ένα επιμέρους 17-2 άλλαξε πλήρως τη ροή του αγώνα, παίρνοντας διαφορά που δεν απειλήθηκε ουσιαστικά μέχρι το φινάλε. 22-23, 52-46, 77-74, 96-106

Ο Μπράντον Ίνγκραμ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 28 πόντους και 5 τρίποντα. Ο Σκότι Μπαρνς κατέγραψε double-double με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ.

