Αν και έπαιζαν χωρίς τον Άντονι Έντουαρντς, οι Τίμπεργουλβς κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη από την έδρα των Γουόριορς κερδίζοντας με 127-120 πατώντας γκάζι στο τέλος.

Ο Στεφ Κάρι μπορεί να επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από απουσία πέντε αγώνων λόγω τραυματισμού στον αριστερό τετρακέφαλο ωστόσο δεν αποδείχθηκε και αρκετή για τους Γουόριορς στην εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Αν και οι «Λύκοι» δεν είχαν διαθέσιμο τον... αρχηγό της αγέλης καθώς ο Άντονι Έντουαρντς είχε μείνει εκτός λόγω τραυματισμού, κατάφεραν να επικρατήσουν στο Σαν Φρανσίσκο με 127-120 και να φτάσουν στο 16-9 ρεκόρ με το οποίο παρέμειναν μέσα στην πρώτη εξάδα της Δυτικής Περιφέρειας.

Ο Ρούντι Γκομπέρ ήταν ο καλύτερος του παρκέ έχοντας 24 πόντους (11/13 δίποντα, 2/3 βολές) και 14 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετική ήταν και η παρουσία των Τζούλιους Ραντλ (27π., 9ριμπ., 6ασ.), Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο (21π., 4/10τρ.), Ναζ Ριντ (18π., 7ασ., 4ριμπ.) και Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς (17π., 5ριμπ., 5ασ.)

Ο Στεφ Κάρι από την άλλη προσπάθησε στην επιστροφή του να χαρίσει την 14η νίκη στους Γουόριορς (13-13) χωρίς όμως να τα καταφέρει έχοντας 39 πόντους με 6/15 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τους Ποστ και Μπάτλερ να προσθέτουν από 16 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Το Γκόλντεν Στέιτ αγωνίστηκε χωρίς τους Ντρέιμοντ Γκριν και Αλ Χόρφορντ. Ο Γκριν απουσίαζε από την ομάδα για προσωπικούς λόγους, με άδεια αλλά ο Κερ ανέφερε πριν από τον αγώνα ότι θα ταξιδέψει με την ομάδα για το παιχνίδι της Κυριακής στο Πόρτλαντ. Από την άλλη, ο Χόρφορντ τέθηκε εκτός λόγω ισχιαλγίας, με τον προπονητή να δηλώνει ότι δεν υπάρχει νεότερη ενημέρωση για την κατάστασή του.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-28, 63-61, 91-88, 120-127.