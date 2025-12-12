«Έχω 11-14 μήνες ζωής»: Συγκλονίζει ο 47χρονος πρώην NBAer που αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο

Ο Τζέισον Κόλινς, πρώην παίκτης του NBA, αποκάλυψε ότι πάσχει από γλοιοβλάστωμα τέταρτου σταδίου.

Δύσκολες στιγμές για τον Τζέισον Κόλινς. Ο πρώην παίκτης του NBA, αποκάλυψε ότι πάσχει από γλοιοβλάστωμα τέταρτου σταδίου, το οποίο είναι μια από τις πιο επιθετικές μορφές όγκου στον εγκέφαλο.

Είπε ότι αναγνώρισε τα συμπτώματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά... προσπάθησε να τα αγνοήσει. Τα προβλήματα επιδεινώθηκαν τον Αύγουστο. Μετά από αξονική τομογραφία, διαπιστώθηκε ότι η μορφή του όγκου του δεν μπορεί να χειρουργηθεί χωρίς τον κίνδυνο μόνιμων αλλαγών, επομένως η τυπική πρόγνωση είναι ότι του απομένουν 11 έως 14 μήνες ζωής.

Ο Κόλινς δήλωσε ότι σχεδιάζει να διερευνήσει νέες καινοτόμες μεθόδους θεραπείας για να βοηθήσει ενδεχομένως τον εαυτό του και τους μελλοντικούς ασθενείς. Το 2013, ο Κόλινς είχε παραδεχθεί ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλος.

«Επειδή ο όγκος μου είναι μη χειρουργήσιμος, η τυπική θεραπεία, η ακτινοβολία και η κροταφογναθική άρθρωση, δίνουν μια μέση πρόγνωση 11 έως 14 μηνών. Αν αυτός είναι ο χρόνος που μου απομένει, θα ήθελα να δοκιμάσω μια θεραπεία που θα μπορούσε μια μέρα να γίνει το νέο πρότυπο για όλους», είπε.

Ο Κόλινς επιλέχθηκε στο draft το 2001 ως η 18η επιλογή και πέρασε 13 σεζόν στο NBA. Φόρεσε τη φανέλα των Νετς για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπου και ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2014.