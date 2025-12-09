Οι Σπερς λίγο έλειψε να βάλουν τα χέρια τους και να βγάλουν τα μάτια τους στη Νέα Ορλεάνη ωστόσο κατάφεραν να φτάσουν στην τελική επικράτηση επί των Πέλικανς με 135-132.

Αν και η ομάδα του Σαν Αντόνιο είχε προβάδισμα 20 πόντων με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου και όλα έδειχναν ότι θα έφταναν σε μια εύκολη επικράτηση μέσα στο «Smoothie King Center» της Νέας Ορλεάνης, ήρθαν τα... πάνω κάτω μετά την έναρξη του β' μέρους.

Οι Πέλικανς αποδείχθηκαν πολύ σκληροί για να πεθάνουν αμαχητί και κατάφεραν να γυρίσουν το ματς στην 3η περίοδο με επιμέρους σκορ 45-23! Πήραν το προβάδισμα στο σκορ (102-110) αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν αρκετό το μομέντουμ ώστε να φτάσουν έως και την τελική επικράτηση.

Ο rookie των Σπερς Ντίλαν Χάρπερ, όχι μόνο ήταν ο πρωταγωνιστής του αγώνα έχοντας 22 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο με 9/13 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ αλλά ευστόχησε και στο πιο κρίσιμο καλάθι του αγώνα στα 9'' με το οποίο έδωσε το προβάδισμα νίκης στο Σαν Αντόνιο.

Ο Χάρισον Μπαρνς με 24 πόντους και 4/7 τρίποντα ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους Σπερς οι οποίοι έφτασαν στο 16-7 ρεκόρ με την 7η εκτός έδρας νίκη τους (7-5). Πολύ καλή ήταν και η απόδοση των Στέφον Καστλ (18π., 5ριμπ., 5ασ.), Τζούλιαν Σαμπανί (17π., 5/9τρ.) και Ντε'Ααρον Φοξ (14π., 7ασ., 4ριμπ.)

Για τους γηπεδούχους Πέλικανς οι οποίοι πάνε από το κακό στο χειρότερο με 3-22 ρεκόρ και μόλις 2-12 στη Νέα Ορλεάνη, ο Ντέρικ Κουίν είχε triple double με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ άλλους 32 πόντους με 13/21 εντός παιδιάς πέτυχε ο Τρέι Μέρφι.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-35, 57-77, 102-100, 132-135.