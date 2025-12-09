Οι Φοίνιξ Σανς είχαν τις «απαντήσεις» στον «40άρη» Άντονι Έντουαρντς και κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από τη Μινεσότα κερδίζοντας τους Τίμπεργουλβς με 108-105.

Μπορεί οι Τίμπεργουλβς να είχαν καλό «μομέντουμ» και να μετρούσαν πέντε νίκες στη σειρά ωστόσο υπολόγιζαν χωρίς τους Φοίνιξ Σανς.

Αν και η ομάδα της Αριζόνα δεν έχει διαθέσιμο τον τραυματία Ντέβιν Μπούκερ, βρήκε τις λύσεις προκειμένου να φύγει με τη νίκη από τη Μινεσότα και να φτάσει στο 14-10 ρεκόρ.

Ο Μαρκ Γουίλιαμς ήταν ο πρωταγωνιστής της 6ης εκτός έδρας νίκης των Σανς καθώς στα 29 λεπτά που αγωνίστηκε ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδα του με 22 πόντους (6/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 7/9 βολές) και 7 ριμπάουντ. Ο Κόλιν Γκιλέσπι τον ακολούθησε κατά πόδας έχοντας από την πλευρά του άλλους 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Επίσης άλλοι τέσσερις παίκτες για το Φοίνιξ ήταν διψήφιοι και πιο συγκεκριμένα οι Ντίλον Μπρουκς (18π.), Γκρέισον Άλεν (12π.), Ρόις Ο' Νιλ (11π.) και Όσο Ιγκοντάρο (10π.)

Για τους Τίμπεργουλβς οι οποίοι βρέθηκαν στο 15-9 μετά την 4η εντός έδρας ήττα τους (8-4) ο Άντονι Έντουαρντς σταμάτησε στους 40 πόντους έχοντας 12/14 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 7/9 βολές και 9 ριμπάουντ, την ώρα που οι Ραντλ και Γκομπέρ σημείωναν από 21 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-29, 57-61, 84-84, 105-108.