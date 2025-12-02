Ο Ζάιον Γουίλιαμσον αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα, αυτή τη φορά στον δεξί προσαγωγό, συνεχίζοντας την ατυχία του με τραυματισμούς και χάνοντας σημαντικό μέρος της σεζόν.

Άλλη μία σεζόν που ο σταρ των Πέλικανς, Ζάιον Γουίλιαμσον, ταλαιπωρείται από τραυματισμούς με αποτέλεσμα να χάνει μέρος της χρονιάς.

Αυτή τη φορά ο δύο φορές All Star έχει διαγνωστεί με τραυματισμό στον δεξί προσαγωγό, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, και θα απουσιάσει τουλάχιστον για τρεις εβδομάδες, όταν και θα επανεξεταστεί η κατάστασή του.

Στη συνέχεια τόνισε ότι ο Γουίλιαμσον επέστρεψε στις 19 Νοεμβρίου, έχοντας απουσιάσει λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο, παίζοντας σε πέντε από τα τελευταία επτά παιχνίδια των Πέλικανς, προτού υποστεί αυτή την θλάση στον προσαγωγό, η οποία θα τον αφήσει εκτός για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.