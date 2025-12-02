Ο τραυματισμός στη γάμπα έχει κρατήσει στα «πιτς» τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς στερούνται το τελευταίο διάστημα τις υπηρεσίες του Γάλλου σταρ, ο οποίος έχει προλάβει να παίξει φέτος σε 12 αγώνες με μέσο όρο 26.2 πόντους, 12.9 ριμπάουντ και 4 ασίστ ανά σχεδόν 35 λεπτά συμμετοχής.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ των San Antonio Express-News, Τζεφ ΜακΝτόναλντ, ο Γουεμπανιαμά αναμένεται να ενσωματωθεί και πάλι στους Σπερς λίγο πριν από τα Χριστούγεννα:

«Αν έπρεπε να στοιχηματίσω το σπίτι μου στο αν ο Γουεμπανιαμά θα παίξει την επόμενη εβδομάδα στο NBA Cup, θα έλεγα όχι. Αν έπρεπε να ποντάρω στο ότι θα είναι πίσω μέχρι τα Χριστούγεννα, νομίζω ότι είναι σίγουρο. Η καλύτερη εκτίμηση βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιόδου» σχολίασε χαρακτηριστικά.