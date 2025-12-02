Γουεμπανιάμα: Πότε επιστρέφει στα παρκέ ο Γάλλος σταρ των Σπερς
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς στερούνται το τελευταίο διάστημα τις υπηρεσίες του Γάλλου σταρ, ο οποίος έχει προλάβει να παίξει φέτος σε 12 αγώνες με μέσο όρο 26.2 πόντους, 12.9 ριμπάουντ και 4 ασίστ ανά σχεδόν 35 λεπτά συμμετοχής.
Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ των San Antonio Express-News, Τζεφ ΜακΝτόναλντ, ο Γουεμπανιαμά αναμένεται να ενσωματωθεί και πάλι στους Σπερς λίγο πριν από τα Χριστούγεννα:
«Αν έπρεπε να στοιχηματίσω το σπίτι μου στο αν ο Γουεμπανιαμά θα παίξει την επόμενη εβδομάδα στο NBA Cup, θα έλεγα όχι. Αν έπρεπε να ποντάρω στο ότι θα είναι πίσω μέχρι τα Χριστούγεννα, νομίζω ότι είναι σίγουρο. Η καλύτερη εκτίμηση βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιόδου» σχολίασε χαρακτηριστικά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.