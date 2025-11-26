Λου για Λέοναρντ: «Aν ο κορυφαίος παίκτης παίρνει 60 εκατ. δολάρια και ο επόμενος 400.000, δεν είναι το ίδιο»

Ο Τάι Λου έδειξε πόσο δυσκολεύονται οι Κλίπερς δίχως τον Λέοναρντ.

Για άλλη μια σεζόν οι Κλίπερς είναι αναγκασμένοι να παίξουν σε πολλά ματς δίχως τον ηγέτη τους, Καουάι Λέοναρντ που ταλαιπωρείται από τραυματισμούς. Ο Klaw έχει αγωνιστεί σε 7 ματς φέτος ενώ κόντρα στους Λέικερς θα συμπληρώσει 8.

Ο Τάι Λου αναφέρθηκε με δηλώσεις του έδειξε πόσο σημαντικός είναι ο Λέοναρντ με μια φοβερή ατάκα. «Δεν είναι το ίδιο όταν ο κορυφαίος παίκτης σου βγάζει 60 εκατ. δολάρια και ο επόμενος 400.000».

Ο Λέοναρντ φέτος μετρά 23.7 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ. Οι Κλίπερς είναι στο 5-12 και δείχνουν αστάθεια μέχρι στιγμής στη σεζόν. Φέτος ο Καουάι θα πάρει 50 εκατ. δολάρια από το συμβόλαιο που έχει με την ομάδα του LA.