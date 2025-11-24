Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πήραν την... άτυπη ρεβάνς από τους Μπλέιζερς για τη μία και μοναδική τους ήττα έως τώρα στο NBA κερδίζοντας εύκολα με 122-95.

Αν υπήρχε μια ομάδα την οποία οι παίκτες των Θάντερ ήθελαν... πάση θυσία να κερδίσουν μετά τα πρώτα 18 ματς της σεζόν, αυτή δεν ήταν άλλη από τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς!

Το γιατί; Ήταν η μοναδική μέχρι σήμερα που είχε καταφέρει να τους κερδίσει και να τους «σπάσει» το αήττητο. Συγκεκριμένα στις 6/11 και ύστερα από οκτώ σερί νίκες που είχαν σημειώσει στα πρώτα οκτώ τους παιχνίδια τη φετινή σεζόν, είχαν γνωρίσει την ήττα στο Όρεγκον με 121-119. Οπότε το κίνητρο ήταν ακόμα μεγαλύτερο!

Η Οκλαχόμα όχι μόνο πήρε το... αίμα της πίσω αλλά το πήρε και εμφατικά σημειώνοντας μια εύκολη νίκη απέναντι στους Μπλέιζερς έχοντας σε τρομερό βράδυ (ποιον άλλον;) τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος έκλεισε το ματς έχοντας 37 πόντους με 11/15 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 9/9 βολές, 7 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος σε 30 λεπτά.

Με τη νέα νίκη έφτασαν τις επτά συνεχόμενες και στο 17-1 ρεκόρ συνολικά στο πρωτάθλημα, διατηρώντας παράλληλα και το αήττητο στο «Paycom Center» της Οκλαχόμα. Ο Μίτσελ ήρθε από τον πάγκο και πρόσθεσε άλλους 20 πόντους με 8/8 σουτ (6/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα) την ώρα που για το Πόρτλαντ (7-10 ρεκόρ) ο Τζέραμι Γκραντ είχε 21 πόντους με 3/4 τρίποντα.

Τα δωδεκάλεπτα: 39-18, 67-46, 96-68, 122-95.