«Πάρτι» των Γκρίζλις και των Μάτζικ (vid)

Mε νίκες συνέχισαν στο ΝΒΑ οι Γκρίζλις και οι Μάτζικ.

Οι Γκρίζλις έκαναν επίδειξη δύναμης κόντρα στους Κινγκς και τελικά επικράτησαν με 137-96. Έτσι πήγαν στο 5-11 για να ρίξουν στο 3-13 τους ηττημένους που συνεχίζουν να προβληματίζουν. O Σάντι Αλντάμα είχε 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ 21 μέτρησε ο Λαντέιλ. Από την άλλη πλευρά ο Λαβίν είχε 26 πόντους.

Άνετα και οι Μάτζικ

Στο 9-7 βρίσκονται πλέον οι Μάτζικ αφού δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 129-101 των Κλίπερς. Έτσι η ομάδα του Λος Άντζελες έπεσε στο 4-11 και έχει προβλήματα να λύσει στα επόμενα παιχνίδια. Ο Σαγκς είχε 25 πόντους και ο Βάγκνερ πρόσθεσε 20 πόντους. Για τους ηττημένους οι 31 πόντοι και οι 8 ασίστ του Χάρντεν δεν έφτασαν.