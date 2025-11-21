«Πάρτι» των Γκρίζλις και των Μάτζικ (vid)
Οι Γκρίζλις έκαναν επίδειξη δύναμης κόντρα στους Κινγκς και τελικά επικράτησαν με 137-96. Έτσι πήγαν στο 5-11 για να ρίξουν στο 3-13 τους ηττημένους που συνεχίζουν να προβληματίζουν. O Σάντι Αλντάμα είχε 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ 21 μέτρησε ο Λαντέιλ. Από την άλλη πλευρά ο Λαβίν είχε 26 πόντους.
Άνετα και οι Μάτζικ
Στο 9-7 βρίσκονται πλέον οι Μάτζικ αφού δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 129-101 των Κλίπερς. Έτσι η ομάδα του Λος Άντζελες έπεσε στο 4-11 και έχει προβλήματα να λύσει στα επόμενα παιχνίδια. Ο Σαγκς είχε 25 πόντους και ο Βάγκνερ πρόσθεσε 20 πόντους. Για τους ηττημένους οι 31 πόντοι και οι 8 ασίστ του Χάρντεν δεν έφτασαν.
