Μάβερικς - Νικς 111-113: Πήραν το... θρίλερ του Ντάλας με Μπρανσον-Σάμετ (vid)
Βίοι αντίθετοι για Νικς και Μάβερικς. Η ομάδα από το Μεγάλο Μήλο άντεξε στο τέλος κόντρα στο Ντάλας και κατάφερε να αποδράσει με το διπλό με 113-111. Έτσι κατάφερε να πάει στο 9-5, ρίχνοντας στο 4-12 τους Μάβερικς.
Σημαντικός στα τελευταία λεπτά ο Σάμετ με κρίσιμες βολές και τρίποντο στα 31 δευτερόλεπτα, ενώ το επιθετικό φάουλ του Γουίλιαμς για το Ντάλας στα 0.7 για το τέλος, έσβησε τις ελπίδες των Μάβερικς για παράταση ή νίκη.
Ο Μπράνσον είχε 28 πόντους για τους νικητές, ο Χαρτ πρόσθεσε 16 πόντους με 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Τάουνς τελείωσε με 18 πόντους και 14 ριμπάουντ. Από την άλλη 23 πόντους είχαν οι Ράσελ και Μάρσαλ. Δεν έπαιξε ο Ντέιβις και ο τραυματίας από το ξεκίνημα της σεζόν, ο Ίρβινγκ.
