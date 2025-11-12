Ο Μπράντλεϊ Μπιλ θα χάσει τη σεζόν καθώς υπέστη κάταγμα στο ισχίο και θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Πρόβλημα προέκυψε στους Λος Άντζελες Κλίπερς καθώς ο Μπράντλεϊ Μπιλ τέθηκε νοκ άουτ από τη συνέχεια της σεζόν.

Συγκεκριμένα υπέστη κάταγμα στο ισχίο και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση που θα τον αφήσει εκτός για το υπόλοιπο της αγωνιστικής χρονιάς.

Ο Μπιλ έχει αγωνιστεί φέτος σε 8 ματς των Κλίπερς με 8.2 πόντους κατά μέσο όρο ενώ συνολικά στην καριέρα του έχει μετρήσει 807 ματς με 21.4 πόντους, 4.3 ασίστ και 4 ριμπάουντ ανά αγώνα.