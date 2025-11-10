Ο Κέβιν Ντουράντ μαζί με Τόμπσον και Σέπαρντ συμμετείχαν στον κύκλο των Μπακς μετά το τέλος του ματς.

Οι Ρόκετς έδειξαν χαρακτήρα και κατάφεραν να πάρουν το διπλό στο Μιλγουόκι έχοντας για κορυφαίους τους Ντουράντ και Σενγκούν. Το Χιούστον φέτος βάζει ψηλά τον πήχη και βελτιώνεται συνεχώς.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, υπήρξε ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο που σπάνια συναντάμε. Εκεί όπου τα ελάφια σχημάτισαν τον καθιερωμένο κύκλο τους στο κέντρο του γηπέδου, μαζί τους μπήκαν και οι Κέβιν Ντουράντ, Έιμεν Τόμπσον και Ριντ Σέπαρντ.

Ωραία σκηνή. Ανυπομονούμε για την επόμενη μάχη του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Κέβιν Ντουράντ.