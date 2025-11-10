Νικς - Νετς 134-98: Αφεντικά της Νέας Υόρκης με Ταόυνς (vid)
Η διαφορά των δύο ομάδων είναι μεγάλη και οι Νικς το απέδειξαν για άλλη μια φορά. Ήταν τα απόλυτα αφεντικά της Νέας Υόρκης, αφού επικράτησαν με 134-98 χωρίς να απειληθούν σε καμιά στιγμή του ματς.
Οι Νικς μετράνε στη σεζόν 6 νίκες και 3 ήττες, ενώ από την πλευρά τους οι Νετς είναι στον πάτο της βαθμολογίας της Ανατολης με ρεκόρ 1 νίκη και 9 ήττες. Το Μπρούκλιν είναι πολύ πιθανό να τερματίσει και τελευταίο στην Ανατολή φέτος.
Για τους νικητές ο Τάουνς τελείωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ από 19 πόντους είχαν οι Μπράνσον και Ανουνόμπι. Στον αντίποδα στους 25 πόντους τελείωσε ο πρώτος σκόρερ του Μπρούκλιν φέτος, ο Πόρτερ. Ο Πάουελ είχε 15 πόντους για τους ηττημένους.
