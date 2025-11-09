Απαράδεκτος Ίνγκραμ: Έριξε μπουκάλι στο παρκέ, χτύπησε υπάλληλο του γηπέδου στο πρόσωπο και δεν ζήτησε καν συγγνώμη
Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς επιβλήθηκαν των Τορόντο Ράπτορς με 130-120, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ταϊρίς Μάξι και Τζοέλ Εμπίντ, ενώ ο Μπράντον Ίνγκραμ βρέθηκε στο επίκεντρο για τον λάθος λόγο.
Συγκεκριμένα, η κάμερα τον κατέγραψε να ρίχνει με δύναμη ένα μπουκάλι στο παρκέ, το οποίο χτύπησε υπάλληλο του γηπέδου στο πρόσωπο, χωρίς καν να ζητήσει συγγνώμη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μπαρνς σηκώθηκε από το σημείο, με τον Ίνγκραμ να μην αντιδρά, ενώ σκουπιζόταν το παρκέ.
BI 😳 pic.twitter.com/D970ZQ2QEB— NBACentral (@TheDunkCentral) November 9, 2025
