Απαράδεκτος Ίνγκραμ: Έριξε μπουκάλι στο παρκέ, χτύπησε υπάλληλο του γηπέδου στο πρόσωπο και δεν ζήτησε καν συγγνώμη

Οι Ράπτορς γνώρισαν την ήττα από τους Σίξερς, ενώ η κάμερα κατέγραψε τον Μπράντον Ίνγκραμ να ρίχνει με δύναμη ένα μπουκάλι στο παρκέ, το οποίο χτύπησε υπάλληλο του γηπέδου στο πρόσωπο, χωρίς καν να ζητήσει συγγνώμη!

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς επιβλήθηκαν των Τορόντο Ράπτορς με 130-120, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ταϊρίς Μάξι και Τζοέλ Εμπίντ, ενώ ο Μπράντον Ίνγκραμ βρέθηκε στο επίκεντρο για τον λάθος λόγο.

Συγκεκριμένα, η κάμερα τον κατέγραψε να ρίχνει με δύναμη ένα μπουκάλι στο παρκέ, το οποίο χτύπησε υπάλληλο του γηπέδου στο πρόσωπο, χωρίς καν να ζητήσει συγγνώμη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μπαρνς σηκώθηκε από το σημείο, με τον Ίνγκραμ να μην αντιδρά, ενώ σκουπιζόταν το παρκέ.